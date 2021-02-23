Yeni Honda Dio ilk kez Türkiye yollarına çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Honda'nın kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan modeli yeni Dio, güvenli sürüş özellikleri ve dinamik tasarımıyla 24 Şubat tarihinden itibaren satışa sunuluyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Markanın, 2021 yılında Türkiye’de ilk defa satışa sunacağı yeni Dio modeli, Scooter segmentine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan model güvenli ve kolay kullanımın yanı sıra yakıt ekonomisi ile dikkat çekiyor. Scooter segmenti giriş seviyesi modeli olan Dio, hava soğutmalı, yakıt enjeksiyonlu, verimli Smart Power (eSP) motoru, dengeli şasisi, Honda Kombine Fren Sistemi (CBS) ve geniş depolama alanı ile kullanıcılara fonksiyonel çözümler sunuyor.

Tarihindeki ilk Scooter modeli olan Juno K'yi 1954’te piyasaya süren ve ardından günümüzde tarihin en çok satan motorlu aracı olan Super Cub’ı satışa sunan Honda, Scooter segmentindeki gücünü Dio ile bir kez daha kanıtlıyor.

Honda’nın ikonik tasarımlarının temelinde her zaman daha akıllı, daha hafif ve kullanım kolaylığı özellikleri yer alıyor.