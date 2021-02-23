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Yeni Honda Dio ilk kez Türkiye yollarına çıkıyor

23.02.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Yeni Dio, güvenli sürüş özellikleri ve dinamik tasarımıyla 24 Şubat tarihinden itibaren 20 bin 100 TL'lik fiyatıyla satışa sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Honda'nın kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan modeli yeni Dio, güvenli sürüş özellikleri ve dinamik tasarımıyla 24 Şubat tarihinden itibaren satışa sunuluyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Markanın, 2021 yılında Türkiye’de ilk defa satışa sunacağı yeni Dio modeli, Scooter segmentine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan model güvenli ve kolay kullanımın yanı sıra yakıt ekonomisi ile dikkat çekiyor. Scooter segmenti giriş seviyesi modeli olan Dio, hava soğutmalı, yakıt enjeksiyonlu, verimli Smart Power (eSP) motoru, dengeli şasisi, Honda Kombine Fren Sistemi (CBS) ve geniş depolama alanı ile kullanıcılara fonksiyonel çözümler sunuyor.

Tarihindeki ilk Scooter modeli olan Juno K'yi 1954’te piyasaya süren ve ardından günümüzde tarihin en çok satan motorlu aracı olan Super Cub’ı satışa sunan Honda, Scooter segmentindeki gücünü Dio ile bir kez daha kanıtlıyor.

Honda’nın ikonik tasarımlarının temelinde her zaman daha akıllı, daha hafif ve kullanım kolaylığı özellikleri yer alıyor.

- Yüksek verimli Smart Power motor

Açıklamaya göre, yeni Honda Dio, 22 kilogram ağırlığındaki 109 cc hacimli, çift supaplı ve çoklu hava soğutmalı yakıt enjeksiyonlu SOHC Smart Power (eSP) motoru ile hafif ve aynı zamanda dayanıklı yapısıyla verimli bir performans sunuyor.

47 mm çap ve 63,1 mm strok ile 10:1 sıkıştırma değerine sahip motor, 7.500 d/d’de 6,4 kW güç ve 5.570 d/d’de 9,0 Nm tork üretimi ile yüksek verimlilik konusunda dikkatleri üzerine çekiyor.

Şehir içi sürüş kolaylığı sağlayan yeni Dio, yüksek verimli motoru ve selenin altında bulunan 4,9 litrelik yakıt deposuyla 260 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor.

Çift dişli kayış sayesinde yakıt verimliliği sağlayan model, elektronik kontrollü, fırçasız ACG marş motoru aynı zamanda alternatör görevi üstlenerek gürültüyü de azaltıyor. Euro 5 uyumluluğuna sahip motosikletin Start&Stop özelliği sayesinde durduktan üç saniye sonra fren uygulandığında motor duruyor ve gaz kolu çekilerek yeniden çalıştırılıyor.

Dio, analog hız göstergesi ve LCD bilgi ekranı ile okuma kolaylığına sahip gösterge paneli gibi yenilikçi donanım özellikleri ile kullanıcılara avantaj sağlıyor.

- Akıllı İskelet ile hafif ve dayanıklı yapı

Dio, yeni nesil Akıllı İskelet (eSAF) özelliği sayesinde günlük kullanıma uygun şekilde hafif ancak dayanıklı yapısıyla sağlam ve dengeli bir sürüş deneyimi sunuyor. Honda Dio, 96 kilogram boş ağırlık ile son derece hafif bir yapı sunarken aynı zamanda farklı deneyim ve becerilere sahip sürücüler için kıvrak, çevik ve kullanıcı dostu bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

Sağlam teleskopik çatallar ile uyumlu arka amortisör, lastikleri çevreleyen dökme alüminyum jantlar, CBS destekli fren sistemi ile de kullanıcıların sürüş güvenliği ve konforu sağlanıyor.

Dik mimari tasarıma sahip yeni Dio modeli, kullanışlı düz zemini ve 17,7 litre hacimli sele altı saklama alanı ile kullanıcılarına günlük kullanım rahatlığı sunuyor.

Honda Dio, inci yasemin beyazı, mat metalik siyah ve şeker kırmızı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile 24 Şubat tarihinden itibaren 20 bin 100 TL'lik fiyatıyla Türkiye yollarına çıkıyor.

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