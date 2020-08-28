Yeni Hyundai i20'nin Türkiye'de üretimine başlandı

KOCAELİ (AA) - Hyundai'nin yenilenen üçüncü nesil i20 modelinin üretimi başladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan Hyundai fabrikasının i20 serisi otomobilinin seri üretim başlangıcı töreninde konuşan Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong Ghi, dünyanın en büyük beş otomotiv üreticisinden biri olan Hyundai'nin, ilk yurt dışı fabrikasını burada kurduğunu söyledi.

Üretilen araçların yüzde 90'ından fazlasının başta Avrupa olmak üzere dünyaya ihraç edildiğini aktaran Choi, "Hyundai İzmit fabrikası, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin bir simgesi ve Türkiye'de istihdamın genişlemesine ve ihracat artışına doğrudan katkı sağlamaktadır. Yeni i20 modelinin piyasaya sürülmesiyle Hyundai Türkiye fabrikasının ileriye doğru bir sıçrama yapacağını umuyor ve Kore ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğini genişletmek ve geliştirmek için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.

Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da Türkiye'de başarılı yatırımlar yaptıklarını belirterek tüketicilerin güven duyduğu istikrarlı ve yerli üretici olarak pazarda faaliyet yürüttüklerini söyledi.