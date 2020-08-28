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Yeni Hyundai i20'nin Türkiye'de üretimine başlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong Ghi: - "Yeni i20 modelinin piyasaya sürülmesiyle Hyundai Türkiye fabrikasının ileriye doğru bir sıçrama yapacağını umuyor ve Kore ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğini genişletmek ve geliştirmek için sabırsızlanıyoruz"

KOCAELİ (AA) - Hyundai'nin yenilenen üçüncü nesil i20 modelinin üretimi başladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan Hyundai fabrikasının i20 serisi otomobilinin seri üretim başlangıcı töreninde konuşan Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong Ghi, dünyanın en büyük beş otomotiv üreticisinden biri olan Hyundai'nin, ilk yurt dışı fabrikasını burada kurduğunu söyledi.

Üretilen araçların yüzde 90'ından fazlasının başta Avrupa olmak üzere dünyaya ihraç edildiğini aktaran Choi, "Hyundai İzmit fabrikası, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin bir simgesi ve Türkiye'de istihdamın genişlemesine ve ihracat artışına doğrudan katkı sağlamaktadır. Yeni i20 modelinin piyasaya sürülmesiyle Hyundai Türkiye fabrikasının ileriye doğru bir sıçrama yapacağını umuyor ve Kore ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğini genişletmek ve geliştirmek için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.

Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da Türkiye'de başarılı yatırımlar yaptıklarını belirterek tüketicilerin güven duyduğu istikrarlı ve yerli üretici olarak pazarda faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Yıllık 2 milyar dolar ve üzeri ihracatla ekonomiye katkı sağladıklarını ifade eden Kibar, yeni vizyon ve büyüme hedefiyle çalıştıklarını kaydetti.

Kibar, tesislerde üretilecek yeni i20'nin Avrupa pazarında en yüksek satış adedini gerçekleştirmek ve segment liderliği için yeni bir teknolojik platform üzerine yapıldığını dile getirerek "Çoklu motor ve şanzıman seçeneklerine ilave olarak yeni i20'yi ilk defa çevreye duyarlılığı daha yüksek hibrit versiyonuyla da tüketicinin beğenisine sunuyoruz. Sınıfının en iyisi olma hedefiyle tasarlanan Yeni i20'nin baz binek otomobili Avrupa'ya yaklaşık 350 bin adet satış projeksiyonuyla B segmentte pazar payını güvence altına alması hedefleniyor." ifadesini kullandı.

Türkiye pazarında da büyük beğeni alacaklarını düşündüklerini belirten Kibar, sınıfını aşan teknolojik donanımıyla B segmentinde muhtemelen "liderliğe oynayacaklarını" bildirdi.

Kibar, yeni yapacakları yatırımları katılımcılara aktardı.

- "Yeni i20 modelimizden yılda 100 bin adet üreteceğiz"

Hyundai Assan Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkanı Ickkyun Oh ise 1997 yılında kurulan Hyundai Assan Türkiye fabrikasının, 23 yıldır ülke ekonomisiyle birlikte büyümeye devam ettiğini söyledi.

Fabrikada A ve B segmentinde i10 ve i20 modellerini ürettiklerini dile getiren Ickkyun, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Türkiye iç pazarıyla Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ihraç edilmek üzere 2 milyondan fazla araç ürettik.
Tam tamına 2 yıl 3 aydır durmadan çalıştığımız yeni i20'nin geliştirme sürecini başarıyla tamamlayıp seri üretim kutlama töreninde sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum.
Yeni i20 modelimizden yılda 100 bin adet üreteceğiz. Yenilikçi bir tasarıma ve en yüksek seviyede kaliteye sahip olan bir otomobil olarak dünyanın her yerine Türkiye'den ihraç edeceğiz. Böylece Türk ekonomisine ve ihracat gelirine katkıda bulunacağız."

Tören kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Programda fabrika ve yenilenen i20'nin tanıtım videosu izlendi. Üretilerek banttan inen i20'ye Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kibar, Choi, Ickkyun ve diğer ilgililer tarafından imza atıldı.

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