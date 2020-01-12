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  4. Yeni ilçe Müftüsünden Başkan Palancıoğlu’na Ziyaret

Yeni ilçe Müftüsünden Başkan Palancıoğlu’na Ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.01.2020 13:33 | Son Güncelleme

Melikgazi İlçe Müftüsü olarak yeni görevine başlayan Ahat Taşçı Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Yeni ilçe Müftüsünden Başkan Palancıoğlu’na Ziyaret

Melikgazi İlçe Müftüsü olarak yeni görevine başlayan Ahat Taşçı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu makamında ziyaret etti.
İlçe Müftüsü Taşçı’ya yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi’mize yeni müftümüz atandı. Bu vesile ile Melikgazi Müftülüğü görevinden emekli olan Yahya Polat Hocamıza emekleri için teşekkür ederim. Melikgazi ilçe Müftülüğüne Ahat Taşçı Bey atandı. Çiçeği burnunda müftümüze yeni görevinin hayırlı olmasını dilerim. Kendisiyle uyum içerisinde çalışıp Melikgazimize hayırlı, faydalı, güzel işler kazandıracağız. Bu kapsamda Kur’an Kursu, Kültür Merkezi gibi hayırseverlerle yapacağımız güzel projelerimiz var. Müftümüz Şahin Güven ve Ahat Hocamız ile beraber bu güzel işleri uyum içerisinde yapacağız. Kendisine nazik ziyareti için teşekkür eder, yeni görevinin hayırlı olmasını dilerim. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin." dedi.
İlçe Müftüsü Ahat Taşcı ise, Melikgazi Belediyesi ile birlik ve beraberlik içinde güzel bir hizmet yılı geçireceklerini ve her türlü yardım ve desteğe hazır olduklarını söyledi.

Yeni ilçe Müftüsünden Başkan Palancıoğlu’na Ziyaret

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