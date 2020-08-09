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Yeni Kadın Doğum Hastanesinin ilk hastasını İl Sağlık Müdürü Öğütlü karşıladı

SAKARYA HABERLERİ  | 09.08.2020 20:45 | Son Güncelleme

Sakarya yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin ilk hasta kabulünü Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç.

Sakarya yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin ilk hasta kabulünü Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü gerçekleştirdi. Eski hastaneden, yeni hastaneye hasta taşıma işlemlerinin de gerçekleştirilmesi ile birlikte, yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hasta kabulüne saatler 24.00’ı gösterdiğinde başlayacak.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği 10 Ağustos 2020 saat 24.00 itibariyle SAÜEAH Merkez Kampüsünde yapımı tamamlanan yeni binasında hizmet vermeye başlıyor. Eski Kadın Doğum Hastanesinde tedavi görmekte olan hastaların, yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edilme işlemlerine başlanıldı. Yeni hastanenin ilk hastası da İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü tarafından karşılandı. Öğütlü, ambulans ile sevki gerçekleştirilen çocuk ile sohbet ederek, yeni hastanenin ilk hasta kabulünü de gerçekleştirmiş oldu. Yoğun bir şekilde hasta sevk işlemlerine devam edildiği SAÜEAH Merkez Kampüsü yanında inşa edilen 48 bin 390 metrekarelik kapalı alana sahip 370 yatak kapasiteli yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 24.00 itibari ile hizmet vermeye başlayacak.

Öte yandan, ilk hastanın yeni hastanede olduğunu sosyal medya hesabından duyuran İl Sağlık Müdürü Öğütlü, Pamukova ve Toyota Hastanelerinin de hızla inşaatlarının sürdüğünü belirtti.

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