YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Yeni Kızıltepespor Allpower Akü Cizre Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni Kızıltepespor Allpower Akü Cizre Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

04.12.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Kızıltepespor Allpower Akü Cizre Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

MARDİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Yeni Kızıltepespor, 6 Aralık Pazartesi günü sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kızıltepe Atatürk Spor Salonu'nda başantrenör Mehmet Akif Gürgen yönetiminde ısınma hareketiyle başlayan antrenman, top tutma, manşet, servis, blok smaç ve geriden oyun kurma çalışmaları ile sürdü.

Antrenman sonrası AA muhabirine açıklama yapan Yardımcı Antrenör Vedat Cevheroğlu, maç iyi hazırlandıklarını belirterek, "Taraftarımızın desteğiyle de inşallah maçı kazanırız. Güzel bir maç bekliyoruz. Dostluk kazansın diyorum." dedi.

Takım kaptanı İbrahim Emet de taraftar ile ligde güzel maçlar çıkardıklarını ifade ederek, önlerinde çok önemli 3 maç olduğunu aktardı. Emet, "İnşallah güzel bir performans gösterip taraftarımızla bu 3 maçtan alnımızın akıyla çıkacağız. Pazartesi günkü maçın önemini bütün takım olarak biliyoruz, farkındayız. Çok güzel bir maç olacak. İnşallah hep beraber buradan galibiyetle ayrılırız." diye konuştu.

Yeni Kızıltepespor- Allpower Akü Cizre Belediyespor müsabakası, Kızıltepe Atatürk Spor Salonunda 6 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te oynanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Gençler tiyatro sanatçısı olmak istemiyor""Gençler tiyatro sanatçısı olmak istemiyor"
PARTNER"Öpüşme sahnesine 'evet'im yok""Öpüşme sahnesine 'evet'im yok"
Mardin'de içecek yüklü tırın dorsesi yandıMardin'de içecek yüklü tırın dorsesi yandı

Mardin Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazar

İmsak
05:43
Sabah
07:09
Öğle
12:13
İkindi
14:45
Akşam
17:06
Yatsı
18:27

Mardin Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazar

Şeyhan Eczanesi
Artuklu
Tekin Eczanesi
Artuklu
Babil Eczanesi
Kiziltepe
Arzum Eczanesi
Kiziltepe
Mevlana Eczanesi
Midyat
Delil Eczanesi
Nusaybin
Özdemir Eczanesi
Omerli
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.