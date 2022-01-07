Yeni Kızıltepespor, Bingöl Solhanspor maçına hazırlanıyor

MARDİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Yeni Kızıltepespor, Bingöl Solhanspor ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kızıltepe Atatürk Spor Salonu'nda başantrenör Mehmet Akif Gürgen yönetimindeki antrenmanda atak karşılama ve savunma çalışması yapıldı.

Gürgen, antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın Bingöl Solhanspor maçına hazır olduğunu belirterek, tüm taraftarları oynanacak müsabakaya davet etti.

Yeni Kızıltepespor-Bingöl Solhanspor müsabakası, Kızıltepe Atatürk Spor Salonunda yarın saat 16.00'da başlayacak.

