Yeni kombine satıh kaplama aracı iş başı yaptı

Bafra Belediyesinin kırsal mahalle ve yeni açılan yolları daha nitelikli hale getirmek için hızlı, etkili bakım ve onarım hizmeti sunmak amacıyla bünyesine kattığı en son teknoloji ürünü kombi tipi sathi asfalt kaplama aracı çalışmalara başladı.

Fevziçakmak ve Dededağ Mahallesi’ni bağlayan Huzurlu 1. Sokak’ta 2 kilometrelik alanda gerçekleştirilen satıh kaplama çalışması yeni aracın ilk işi olarak kayıtlara geçti. Çalışmayı yerinde takip eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a, Belediye Meclis Üyesi Murat Cevahir ve Dededağı Mahalle Muhtarı Aydın Boz eşlik etti. 7 bin litre (brüt) kapasiteli gramajlı distribütörü 8 metrelüp (brüt) mıcır kapasiteli kabinden kumandalı 4x600 mm serme genişliğinde mıcır serici 30.000 kcal/h brülörlü kızgın yağ kazanlı, jeneratörlü kombine satıh kaplama aracı Bafra Belediyesinin gerçekleştireceği çalışmalara önemli katkılar sağlayacağı aktarıldı.

Son teknoloji ürünü kombi tipi sathi kaplama aracının Bafra’da hizmete başlamasından oldukça memnun olduklarını ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Yeni aracımız kırsal mahalle ve yeni açılan yollarımızı daha nitelikli hale getirecek, daha hızlı, etkili yol bakım ve onarımı hizmeti sağlayacak. Aracımız Fevziçakmak Mahallemizi Dededağı Mahallemize bağlayan Huzurlu 1. Sokak’ta 2 kilometrelik alanda yaptığımız çalışmada iş başı yapan aracımızla gerçekleştireceğimiz hizmetler Bafra’mıza hayırlı olsun” dedi.

