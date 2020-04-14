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Yeni Kongre ve Fuar Merkezi bu yıl tamamlanacak

MALATYA HABERLERİ  | 14.04.2020 18:06 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde düzenlenen bir törenle Mişmişpark Fuar alanında temeli atılan Kongre ve Fuar Merkezi İnşaat çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.Kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan Kongre ve Fuar Merkezi’nde tesisat döşeme, çelik konstrüksiyonların montajı ise yoğun bir şekilde sürüyor.

Yeni Kongre ve Fuar Merkezi bu yıl tamamlanacak

Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde düzenlenen bir törenle Mişmişpark Fuar alanında temeli atılan Kongre ve Fuar Merkezi İnşaat çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan Kongre ve Fuar Merkezi’nde tesisat döşeme, çelik konstrüksiyonların montajı ise yoğun bir şekilde sürüyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da devam eden çalışmaları sık sık yerinde inceliyor. Yeni Kongre ve Fuar Merkezinin çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, merkezin bu yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi. Başkan Gürkan, “Yeni Kongre ve Fuar Merkezi tamamlandığında, 550 kişilik bir kongre salonu olacak, ayrıca 4 tane görüşme ve eğitim salonları bulunacak. Sosyal donatı alanları olacak. Fuara gelen insanların hem görüşme, eğitim ve kültür ile ilgili hem de toplantı ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili geniş fiziki yapılı bir fuar alanı oluşturuluyor. Yeni Kongre ve Fuar Merkezi hizmete girdiğinde; Malatya’da ulusal ve uluslararası alanda düzenlendiğimiz tarım, kitap, kayısı festivali, film festivali ve diğer fuarları burada organize edeceğiz. Böylece, daha modern ve güzel bir mekanda vatandaşların hizmet alması sağlanmış olacaktır” diye konuştu.

Yeni Kongre ve Fuar Merkezi bu yıl tamamlanacak

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