Yeni Kongre ve Fuar Merkezi bu yıl tamamlanacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yeni Kongre ve Fuar Merkezi inşasına devam ediyor. 100 dönümlük Mişmişpark Fuar Alanına yapılan 12 bin metrekarelik yeni merkezin kaba inşası büyük oranda tamamlandı.

Beydağı Tabiat Parkı, Sümerpark’ın rehabilitesi gibi önemli birçok saha yatırımlarını yapan, Lisanslı Kayısı Depoculuk Tesisi, HES Santralleri gibi projelerini ise sürdüren Büyükşehir Belediyesi yeni Kongre ve Fuar Merkezini bu yıl içerisinde tamamlayacak.

Malatya’nın cazibe merkezi olması noktasında ayrı bir değer katacak yeni merkez, büyük kongre salonu, 200 kişilik 3 toplantı salonu, seminer salonu, idari bina ve yeşil alanlardan oluşuyor.

Fuar hangarı içinde de düzenlemeler yapan Büyükşehir Belediyesi, hangarın yıpranan zeminini baştan aşağı yeniledi. Havalandırma, elektrik tesisatlarının bakım ve onarımı yapıldı. Hangarların duvar işlemleri tamamlandı.

Yeni merkezin duvar inşası sürüyor. Elektrik başta olmak üzere gerekli altyapı çalışmaları yapılıyor. Kongre merkezinde iç duvar örme çalışmaları ise devam ediyor. Dış tarafta ise betopan imalatları devam ediyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından 25 bin metrekarelik alanda peyzaj çalışmaları yapılacak.

Proje bittiğinde başta Uluslararası Kayısı Fuarı ve Şenlikleri, Film Festivali, Tarım Fuarı, Kitap Fuarı, Otomobil Fuarı, Uluslararası kongreler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler gibi birçok program yeni merkezde yapılabilecek.

