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Yeni korona virüs önlemleri

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.03.2020 10:27 | Son Güncelleme

Dünya genelinde etkili olan ve Uzakdoğu’dan ABD’ye kadar aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 100’ün üzerinde ülkeyi derinden etkileyen yeni korona virüse (Kovid-19) karşı değişik korunma yöntemleri öneriliyor.SANKO Üniversitesi’nin web sayfasında Kovid-19’a ilişkin yer alan uyarılarda, virüs bulaşmasının damlacık yoluyla olduğu ifade edilerek, “El temizliğine dikkat edilmeli.

Yeni korona virüs önlemleri

Dünya genelinde etkili olan ve Uzakdoğu’dan ABD’ye kadar aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 100’ün üzerinde ülkeyi derinden etkileyen yeni korona virüse (Kovid-19) karşı değişik korunma yöntemleri öneriliyor.
SANKO Üniversitesi’nin web sayfasında Kovid-19’a ilişkin yer alan uyarılarda, virüs bulaşmasının damlacık yoluyla olduğu ifade edilerek, “El temizliğine dikkat edilmeli. Eller yıkanmadan, ağız, burun ve gözlerle temas edilmemeli. Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalı” denildi.
Virüs bulaşmış yüzeye dokunulduktan sonra elin ağız ve göz ile teması riskine karşı rutin hayatta sağ elini kullanan kişilerin (sağlak) sol el ile yüzlerine dokunma olasılıkları düşük olduğu için, sol el ile kapı kolunu tutma-açma, herhangi bir objeyi taşıma-tutma işlemlerini yapması önerilen duyuruda, solakların ise sağ ellerini kullanmayı tercih etmeleri istenildi.
Ellerin en az 20 saniye, dışarıdan eve gelindiğinde ise 40 saniye sabun ve suyla yıkanması önerilen duyuruda, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiğinin kullanılmasının yeterli olacağı bildirildi. Duyuruda, antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek olmadığı, normal sabunun yeterli olduğuna dikkat çekildi.
Araca hava dışarıdan sağlanmalı
Odaların olduğu gibi araç kullanımı sırasında araç içinin de temiz hava ile yolculuk boyunca havalandırılması istenilen uyarılarda, “Araç havalandırmasında, havanın dışarıdan alınan hava ile ısıtılması ve soğutulması tercih edilmeli. Havanın araç içi dönüşümü kullanılmamalı” uyarısı yapıldı.
Gıdalar iyice pişirilmeden tüketilmemeli
Araç içerisindeki yüzeylerin de su ve deterjanlı su ile sık aralıklarla temizlenmesi önerilen uyarılarda, evde tüketilen gıdaların hijyenine yönelik şu bilgiler paylaşıldı:
“Virüsün gıdalarla bulaştığına dair herhangi bir kanıt bulunmamakla beraber; gıdalar tüketilmeden önce bol su ile yıkanmalı, et, süt gibi gıdalar iyice pişirilmeden tüketilmemeli. Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın bir yolu da sağlıklı ve dengeli beslenmeden geçmektedir. Uzun süreler aç kalınmamalı. Uyku süresine ve kaliteli olmasına özen gösterilmeli.”

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