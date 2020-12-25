YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Yeni kreşin temeli atıldı

Yeni kreşin temeli atıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 25.12.2020 12:38 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Şirinyalı Mahallesi’nde 3 bin metrekare açık oyun alanına sahip olacak kreşinin temelini attı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Şirinyalı Mahallesi’nde 3 bin metrekare açık oyun alanına sahip olacak kreşinin temelini attı. Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın eşlik ettiği Başkan Uysal, “Yeni kreşimiz Muratpaşa’mızın sosyal dokusuna katkı olacak” dedi.
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yapımına başladığı ve 3 bin metrekarelik bahçesiyle kentin en geniş yeşil alanına sahip olacak kreşin temeli atıldı. Şirinyalı Mahallesi’nde belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün eski yerinde inşa edilen kreşin temel atılmasına Başkan Uysal, Denizli’nin 311 bin 177 nüfusuyla en kalabalık ikinci ilçesi Merkezefendi’nin belediye başkanı Şeniz Doğan’la birlikte katıldı.
İki başkan, bin 785 metrekare alanda tek katlı olarak yapılacak kreşin temel betonunu, butona basarak birlikte attı. Kreşin betonunu dökülmesinin ardından Başkan Uysal, Şirinyalı Mahallesi’nde 9 sınıflı bir kreş inşa edeceklerini söyledi. Başkan Uysal, “Yeni kreşimiz, Muratpaşa’mızın sosyal dokusuna katkı olacak. Şimdiden Antalya’mıza hayırlı olsun” dedi. Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan ise Muratpaşa Belediyesi ve Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı yakından takip ettiklerini belirterek, “Eğitime verdiği destek apayrı. Kendisini kutluyorum. Kreşin temelini atmak birlikte nasip oldu. Kendisini tekrar kutluyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.
Muratpaşa Belediyesi’nin temelini attığı 9 sınıflı yeni kreşinde idari ve teknik birimlerin yanı sıra 3, 4, 5 yaş sınıf ve uyku odaları, revir, pedagog ve veli görüşme alanı, rehberlik birimi, oyun odası, çok amaçlı salon, yemekhane ve 3 bin metrekare genişliğe ulaşan açık oyun alanı bulunacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

Antalya Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:35
Sabah
08:01
Öğle
13:02
İkindi
15:33
Akşam
17:53
Yatsı
19:14

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Esra Çelik Eczanesi
Muratpasa
Karamanlı Eczanesi
Muratpasa
Sıhhat Eczanesi
Muratpasa
Yeni Burdur Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
Yiğit Eczanesi
Muratpasa
Babacan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.