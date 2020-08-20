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Yeni Mahalle’de sıcak asfalt serimi devam ediyor

İZMİR HABERLERİ  | 20.08.2020 17:40 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi Yeni Mahalle’de aralıksız devam eden sıcak asfalt serim çalışmaları kapsamında iki cadde, 38 sokağa toplam 55 bin metrekare sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.İzmir’in Aliağa ilçesinde Aliağa Belediyesi tarafından planlanan sıcak asfalt serim çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Aliağa Belediyesi Yeni Mahalle’de aralıksız devam eden sıcak asfalt serim çalışmaları kapsamında iki cadde, 38 sokağa toplam 55 bin metrekare sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.
İzmir’in Aliağa ilçesinde Aliağa Belediyesi tarafından planlanan sıcak asfalt serim çalışmalar aralıksız devam ediyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın talimat ve takipleriyle devam eden çalışmalar kapsamında Yeni Mahalle’de Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün koordinesinde yolların asfaltlanarak daha konforlu, modern ve güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Yeni Mahalle’de yaklaşık bir ay önce başlayan asfalt serim çalışmaları kapsamında bugüne kadar 55 bin metrekare sıcak asfalt serildi. Mahallede çalışmalar başladığı günden bu yana iki cadde, 38 sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Rumeli ve Kıbrıs caddeleri başta olmak üzere 580, 589,584, 583, 546/1, 538, 664, 667, 824, 1007, 572, 964, 1006, 1011, 1013, 1020, 1021, 1022,1023, 1024, 1014, 1018, 1035, 963, 1029, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1049, 1050, 797, 801, 851 sokaklarda serim çalışmaları sona erdi. Mahallede asfalt serim çalışmalarının tamamen sona ermesinin ardından aydınlatma ve trafik düzenlemesi çalışmaları yapılacak.

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