YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Yeni Mahallenin altyapı hattı yenileniyor

Yeni Mahallenin altyapı hattı yenileniyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.01.2021 17:30 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın en büyük mahallelerinden biri olan Yeni Mahallenin yağmursuyu ve kanalizasyon hattı yenileniyor.Mahalleye yağmursuyu ve kanalizasyon hattı döşeyen ASKİM Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, “Yeni Mahallede yağmursuyu hattı ile kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarımız devam ediyor.

Yeni Mahallenin altyapı hattı yenileniyor

Adıyaman’ın en büyük mahallelerinden biri olan Yeni Mahallenin yağmursuyu ve kanalizasyon hattı yenileniyor.
Mahalleye yağmursuyu ve kanalizasyon hattı döşeyen ASKİM Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, “Yeni Mahallede yağmursuyu hattı ile kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgede özellikle kış mevsiminde yağan aşırı yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olan sel olaylarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. İnşallah ekiplerimiz buradaki çalışmaları en kısa sürede tamamlayacak” diye konuştu.
Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti.

Yeni Mahallenin altyapı hattı yenileniyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:38
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:52

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Görmez Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Öner Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Şifa Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.