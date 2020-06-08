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Yeni mahsul arpa Borsa’da

EDİRNE HABERLERİ  | 08.06.2020 12:51 | Son Güncelleme

2020 hasat sezonunun ilk ürünü olan Yeni Mahsul Arpa, satışa sunulmak üzere Edirne Ticaret Borsası’na (ETB) getirildi.ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım ile Borsa üyelerinin katılımlarıyla, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen elektronik salon satışı neticesinde, Çömlekakpınar köyünden Muammer Soyaslan’a ait 8 ton Arpa, Serka Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.

2020 hasat sezonunun ilk ürünü olan Yeni Mahsul Arpa, satışa sunulmak üzere Edirne Ticaret Borsası’na (ETB) getirildi.
ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım ile Borsa üyelerinin katılımlarıyla, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen elektronik salon satışı neticesinde, Çömlekakpınar köyünden Muammer Soyaslan’a ait 8 ton Arpa, Serka Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından 1,501 /kg fiyat üzerinden satın alındı.
Salon satışı sonrasında üretici Muammer Soyaslan, “Alın terini toprağa döken tüm çiftçi dostlarımıza, sermayesini ortaya koyup çiftçinin malının değerlenmesi için çalışan tüccarlarımıza, borsa çalışanlarımıza, tüccarlarımızda çalışan hamallara, sanayicilerimize ve sanayide çalışan işçilerimize netice itibariyle büyük Türk Milletine 2020 hasat sezonu hayırlı olsun” dedi.
ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım üretici Muammer Soyaslan’ı kutlayarak, günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camii motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti.
ETB’den yapılan açıklamada, “Yeni hasat sezonunun tüm Üyelerimize ve Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz” denildi.

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