YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçında galip gelmek istiyor

Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçında galip gelmek istiyor

11.12.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Çıkış olacağını inanıyorum, bu da inşallah Alanyaspor maçı ile olur. Alanya maçında alacağımız galibiyetle inşallah önümüzdeki maçlarda iyi sonuçlar alarak, ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istiyoruz"

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, yarın Alanyaspor karşısında sahadan galip ayrılarak, yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

Gevrek, Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde yaptığı açıklamada, yarın Alanyaspor ile oynayacakları maçın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Takımın ligin son iki haftasında iyi bir mücadele sergileyerek 2 puan aldığını aktaran Gevrek, "İnşallah yarın alacağımız galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Dört haftamız kaldı, geriye dönüp bakarsak iyi bir sonuç alamadık. Futbolda bazen çıkışlar bazen de düşüşler olabilir. Bu sene düşüşe erken ilk yarıda başladık. Çıkış olacağını inanıyorum, bu da inşallah Alanyaspor maçı ile olur. Alanya maçında alacağımız galibiyetle inşallah önümüzdeki maçlarda iyi sonuçlar alarak, ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istiyoruz." dedi.

Alanyaspor karşılaşmasında taraftarın desteğinin önemli olduğunun altını çizen Gevrek, taraftardan statta takıma destek olması çağrısında bulundu.

Futbolda krizlerin ve düşüşlerin olabildiğini bu durumların geçmişte de yaşandığını hatırlatan Gevrek, şöyle konuştu:

"En önemlisi inanmak. Taraftar, teknik heyet ve futbolcularla hep beraber inanarak ve birlik beraberliği sağlayarak ancak çıkabiliriz. Yeni Malatyaspor ligin ilk yarısının kalan 4 maçında en iyi puanları toplayarak, ikinci yarı inşallah iyi bir başlangıç yaparız. Bu güne kadar hep ilk yarı iyi yerlerde bitirdik, ikinci yarı düşüşler oldu. İnşallah bu defa ikinci yarı iyi başlar ve iyi gideriz. Şimdiye kadar sıkıntılı geçti ama inşallah bundan sonra ferahlık olur. Alacağımız sonuçlarla iyi bir yere geçeceğimize ben inanıyorum."

Gevrek, ekonomik dengelerin çok önemli olduğunu ve döviz kurundaki artışın kendilerini etkilediğini kaydederek, "Bizim giderlerimizin yüzde 95'i avro ve dolar, gelirlerimiz ise Türk lirası. Ekonomik anlamda ciddi sıkıntımız var, sadece bizim değil, diğer kulüplerinde. Bu şehirde zaman zaman Esenlik ve diğer kurumlardan reklam karşılığı aldığımız oldu. Malatya tarihine bakarsanız belki de yardım almayan şehir, takım olarak biziz. Kendi gelirimizle dönmemiz maalesef imkansız. Gelirin bizim yüzde 95'i yayıncı kuruluştan. Bizim en büyük avantajımız burada genç oyuncuları bulup 50 bin avroya alarak, 2 milyon avroya sattığımız oyuncularımız olduğu için biz biraz ayakta durabildik. Kurun çıkışıyla beraber ciddi sıkıntılarımız var. " ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacakAnnesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacak
Annesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacakAnnesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacak
Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdıMalatya'ya mevsimin ilk karı yağdı
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 11 Aralık Cumartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:26
Öğle
12:25
İkindi
14:52
Akşam
17:13
Yatsı
18:36

Malatya Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cumartesi

Ahsen Eczanesi
Merkez
Atayık Eczanesi
Merkez
Aydoğan Eczanesi
Merkez
İkizler Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.