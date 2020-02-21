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Yeni Malatyaspor altyapı antrenörleri Dekan Gündoğdu’ya ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 21.02.2020 16:20 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor alt yapı antrenörleri, göreve yeni başlayan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.

Yeni Malatyaspor altyapı antrenörleri Dekan Gündoğdu’ya ziyaret

Yeni Malatyaspor alt yapı antrenörleri, göreve yeni başlayan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu’yu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler.
Ziyarete Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Murat Uçkun, Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir ve altyapı antrenörleri katıldı.
Altyapı antrenörlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, “Yeni Malatyaspor altyapı hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte altyapımızla daha koordineli bir şekilde çalışmak istiyoruz. Onlarında bu konuda talepte bulunması bizleri fazlasıyla memnun etti” dedi.
“Buralarda görmek bizleri mutlu etmiştir”
Altyapı Sorumlusu Murat Uçkun ise Gündoğdu’ya yeni görevinde başarılar dileyerek, “Cemal Hocamız sporun içerisinden gelen değerli bir kardeşimiz. Onu buralarda görmek bizleri mutlu etmiştir. İnşallah bundan sonraki süreçte üniversitemizin kaynak ve beyinlerinden daha fazla faydalanmak adına çalışmalarımız olacak” diye konuştu.

Yeni Malatyaspor altyapı antrenörleri Dekan Gündoğdu’ya ziyaret

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