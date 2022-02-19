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Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçının ardından

19.02.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Atila Gerin: "Matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece bir yerden çevirmek için bu mücadeleyi arkadaşlar veriyor sağ olsunlar" - "(Futbolcuların protestosu) Normalde olmaması gereken işler tabii ki, daha iyi motive olarak, daha iyi konsantrasyon, daha iyi çalışmayla sahaya çıkmayı hepimiz isteriz, futbolcular da ister. Sıkıntılarının olduğu doğru"

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un yardımcı antrenörü Atila Gerin, matematiksel olarak ligde kalmak için şansları devam ettiği sürece futbolcuların mücadele vermeye devam edeceğini söyledi.

Gerin, 2-1 yenildikleri Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada 3 puan almayı arzuladıklarını ancak şanssızlık ve kısmetsizliklerin zor şartlarla beraber devam ettiğini belirtti.

Şanssız bir golle maça başlayınca takımın geçen haftaki oyundan geriye düştüğünü, sonuna kadar mücadele verdiklerini, golü de bulduklarını, direkten dönen topun olduğunu ifade eden Gerin, "Yani bir mücadele var ama şanssızlık, kısmetsizlik de zor şartlarla beraber devam ediyor. Matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece bir yerden çevirmek için bu mücadeleyi arkadaşlar veriyor sağ olsunlar. Aynen vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Gerin, bir basın mensubunun futbolcuların maçın ilk düdüğünün ardından protestosunu hatırlatması üzerine "Kulüp zaten sıkıntılı günlerden geçiyor, malum hepinizin bildiği şeyler var. Ben orada öğrendim, kulübede öğrendim onu. Sonuçta futbolcular bu işi ekmek parası için yapıyor. Yeni geldiğim için şartlara çok hakim değilim, çok bilmiyorum. Normalde olmaması gereken işler tabii ki, daha iyi motive olarak, daha iyi konsantrasyon, daha iyi çalışmayla sahaya çıkmayı hepimiz isteriz, futbolcular da ister. Sıkıntılarının olduğu doğru." ifadelerini kullandı.

Yönetimle görüşüldüğünü ve sonuç alınmaya çalışıldığını dile getiren Gerin, "Nerede bir ortak noktada buluşulur en azından şu anda tam vakıf değiliz. Oyuncularımızla da şimdi gidince otururuz, konuşuruz. Hepsinin bu işi çünkü. Allah korusun sakatlığı var, antrenmansız oynamak zaten zor, bir de sakatlığı var. Fakat bu yönetimle, başkanla ciddi bir şekilde konuşulup çözülecek bir mesele. Onlar da bugün bu işi büyük ihtimalle bir sonuca bağlarlar." şeklinde konuştu.

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