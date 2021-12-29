Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı ekip, Yeni Malatya Stadı'nda teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Antrenmanda futbolcular taktik çalışmayla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.00'te oynanacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek.



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