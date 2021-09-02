Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, antrenman, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Sakatlıkları bulunan Benjamin Tetteh, Karim Hafez ve Rahman Buğra Çağıran, antrenmanda fizyoterapist eşliğinde çalıştı.



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