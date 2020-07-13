Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçından notlar

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü ligin 31. haftasında 3-2 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görev alan ancak bu maç için cezalı olan Atiba Hutchinson ile o karşılaşmada sakatlanan Burak Yılmaz'dan yararlanamadı.

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

- Beşiktaş sahaya santrforsuz çıktı

Siyah-beyazlı takım, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ileri uçta 4 kanat oyuncusuyla mücadele etti.

Burak Yılmaz ve Kevin Prince Boateng, sakatlığı nedeniyle BtcTurk Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemedi. Kasımpaşa maçında attığı son dakika golüyle galibiyeti getiren Güven Yalçın ise yedekler arasında maça başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, hücum hattında daha çok kanatlarda görev yapan futbolcuları Lens, Boyd, Diaby ve N'Koudou ile gol aradı.

- Beşiktaş'ın gençleri yedek kulübesinde

Sergen Yalçın, altyapıda yetişen 4 oyuncuyu maç kadrosuna aldı.

Genç teknik adam, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Kartal Kayra Yılmaz'ı kadroya dahil etti.

- Takımı stada Başkan Çebi uğurladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımla Malatya'da bir araya geldi.

Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş'ın kamp yaptığı otelde teknik heyet ve futbolcularla buluştu. Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımı, başarı dileklerinde bulunarak Yeni Malatya Stadı'na uğurladı.