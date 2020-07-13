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Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçından notlar

MALATYA HABERLERİ  | 13.07.2020 21:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynanan Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti - Siyah-beyazlı takımda Dorukhan Toköz ve sarı kart cezalısı Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Kevin Prince Boateng ve Umut Nayir müsabaka kadrosunda yer almadı - Yeni Malatyaspor, son maçına göre kadrosunda değişikliğe gitmedi

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında takımını Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Necip Uysal, Muhammed Elneny, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Abdoulay Diaby, Georges-Kevin N'Koudou ilk 11'i ile sahaya sürdü.

Sergen Yalçın, yedek kulübesinde Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Kartal Kayra Yılmaz'a yer verdi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü ligin 31. haftasında 3-2 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görev alan ancak bu maç için cezalı olan Atiba Hutchinson ile o karşılaşmada sakatlanan Burak Yılmaz'dan yararlanamadı.

Sergen Yalçın, Kasımpaşa müsabakasının başlangıç kadrosunda görev verdiği Roco'yu yedeğe çekerken, bir önceki karşılaşmada yedekte oturttuğu Vida'yı ilk 11'de oynattı.

- Beşiktaş sahaya santrforsuz çıktı

Siyah-beyazlı takım, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ileri uçta 4 kanat oyuncusuyla mücadele etti.

Burak Yılmaz ve Kevin Prince Boateng, sakatlığı nedeniyle BtcTurk Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemedi. Kasımpaşa maçında attığı son dakika golüyle galibiyeti getiren Güven Yalçın ise yedekler arasında maça başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, hücum hattında daha çok kanatlarda görev yapan futbolcuları Lens, Boyd, Diaby ve N'Koudou ile gol aradı.

- Beşiktaş'ın gençleri yedek kulübesinde

Sergen Yalçın, altyapıda yetişen 4 oyuncuyu maç kadrosuna aldı.

Genç teknik adam, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Kartal Kayra Yılmaz'ı kadroya dahil etti.

- Takımı stada Başkan Çebi uğurladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımla Malatya'da bir araya geldi.

Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş'ın kamp yaptığı otelde teknik heyet ve futbolcularla buluştu. Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımı, başarı dileklerinde bulunarak Yeni Malatya Stadı'na uğurladı.

- Sergen Yalçın 205 gün sonra Yeni Malatya Stadı'nda

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatya Stadı'na 205 gün sonra rakip olarak çıktı.

Sezon başında sarı-siyahlı ekibin başına geçen Sergen Yalçın, Malatya temsilcisi ile son iç saha maçında 21 Aralık 2019'da Çaykur Rizespor ile karşılaşmıştı.

- Yeni Malatyaspor kadroyu korudu

Sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman, ligde geçen hafta içinde 1-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor müsabakasının kadrosunu bozmadı.

Ev sahibi ekip, Beşiktaş karşısında Fabien Farnolle, Robin Yalçın, Arturo Mina, Teenage Hadebe, Issam Chebake, Afriyie Acquah, Murat Yıldırım, Mitchell Donald, Gökhan Töre, Karim Hafez ve Umut Bulut ilk 11'i ile mücadele etti.

Malatya temsilcisinin yedek kulübesinde Abdulsamed Damlu, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Mustafa Akbaş, Moryke Fofana, Vidar Örn Kjartansson, Yiğithan Güveli, Remi Valter, Youssuf Ndayishimiye, Sakıb Aytaç görev bekledi.

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