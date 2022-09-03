Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, sezonun ilk galibiyetini aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ligin ilk galibiyetini aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 11-11 oyunda zaman zaman biz üstündük, zaman zaman Yeni Malatyaspor'un üstünlüğü vardı. Penaltı ve kırmızı kartla beraber hem oyunu hem de skoru aldık. Sadece bu maçı kazandık. Dolayısıyla yola devam." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'un genç oyuncularıyla coşkulu bir takım olduğunu aktaran Korkmaz, "Eyüpspor maçında duran toptan gol yediler. 4 tane duran toptan gol yediler. Duran topta zaafları vardı. O genç oyuncuların ligi kavradıkça daha iyi olacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu

- Arslan: "Kontrataklarda kötü yakalandık"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, maça gergin başladıklarını dile getirdi.

İlk dakikalarda biraz bocaladıklarını, hafta içi yaptıkları planda Jospin Nshimirimana'nın bulunmadığını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Jospin planda yoktu. Lisanslar çıkmayınca Jospin'e döndük. Jospin bizi yine yalnız bıraktı. Hafta içi yan toplarda yediğimiz gollerden dolayı hem savunma hem de hücum anlamında duran top çok çalıştık. Duran topu çözelim derken, kontrataklarda kötü yakalandık. Maçı birazda öyle özetlemek lazım. Penaltılı 10 kişi, penaltılı 9 kişi... Ondan sonra maçın çok da söylenecek bir şeyi yok."



