Yeni Malatyaspor'da hedef UEFA Avrupa Ligi grupları

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda ilk defa mücadele eden ve kentin 11 yıllık özlemine son veren Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki ilk sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamlamayı başardı. İkinci sezonunu ise gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken sarı-siyahlılar, ligi 47 puanla 5. sırada tamamladı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı lig şampiyonu Galatasaray'ın kazanmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı.

UEFA organizasyonunda ilk maçını 25 Temmuz'da oynaması beklenen Evkur Yeni Malatyaspor, sezona erken "merhaba" diyerek hazırlıklarına 25 Haziran'da başlamayı planlıyor. Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Gündüz, geçtiğimiz günlerde olağan genel kurullarını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, yeni yönetimin hayırlı olmasını diledi.

Kulüpte görev dağılımının Başkan Adil Gevrek tarafından bir hafta içerisinde yapılacağını dile getiren Gündüz, "Çok güzel bir kongre gerçekleştirdik. Yeni Malatyaspor, tüm Malatyalılar'ın kulübü ve her kesimden arkadaşlarımız yeni yönetimde yer aldı, herkese başarı diliyorum. Eskiden görev yapan diğer yöneticilerimize de verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.