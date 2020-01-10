SPOR
  4. BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan Mehmet Ekici için transfer açıklaması!

BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan Mehmet Ekici için transfer açıklaması!

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 10.01.2020 08:32 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ismi anılan Guilherme için açıklama yaptı. Gevrek ayrıca Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Oğuzhan Özyakup hakkında açık kapı bıraktı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transfer çalışmaları ve Guilherme'nin durumu hakkında bilgi verdi.

"KOLAYLIK SAĞLAYACAĞIZ"

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Gevrek, "Büyük takımlardan teklif gelirse, Malatyaspor'un da menfaatleri doğrultusunda Guilherme'ye kolaylık sağlayacağımızı söylemiştik. Ancak, resmi bir teklif gelmedi" dedi.

"DEĞERLİ OYUNCULAR"

Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Oğuzhan Özyakup ile ilgilendiklerini doğrulayan Adil Gevrek, "Hepsi değerli oyuncular. Mevcut kadromuza en fazla 1 tane oyuncu alacağız. Giden olursa 1-2 daha olabilir diye düşündük. Gitmeden oyuncu almak ekonomik dengelerimizi bozar" ifadelerini kullandı.

"RESMİ TEKLİF OLMADI"

Adis Jahovic için de resmi teklif almadıklarını vurgulayan başkan Gevrek, "Adis Jahovic için birkaç yurt dışı kulübü ile konuşmalar oldu. Ancak, resmi teklif olmadı." şeklinde konuştu.

GUILHERME: "GÜZEL BİR ŞEY"

Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme ise yayıncı kuruluşa verdiği röportajda "Başka takımların, taraftarların beni beğenmeleri, takımlarında görmek istemeleri güzel bir şey. Ben şu anda Malatyaspor'dayım, transferimle ilgili görüşecek bir menajerim var. Ancak bir teklif gelirse menajerimle oturulur, konuşulur ve bir anlaşma sağlanır ya da sağlanmaz" şeklinde açıklama yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Adil Gevrek'ten flaş transfer açıklaması!Adil Gevrek'ten flaş transfer açıklaması!
Yeni Malatyaspor F.Bahçeli yıldızları istiyor!Yeni Malatyaspor F.Bahçeli yıldızları istiyor!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Guilherme Yeni Malatyaspor Fenerbahçe Beşiktaş oğuzhan özyakup alper potuk mehmet ekici

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

Trabzonspor'a Şenol Güneş sürprizi

Trabzonspor'a Şenol Güneş sürprizi

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Bavulunu topladı! Ülkesine döndü...

Bavulunu topladı! Ülkesine döndü...

Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı

Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yeni Malatyaspor'dan Guilherme transferi için açıklama

Yeni Malatyaspor'dan Guilherme transferi için açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yıldız futbolcunun oğlu 2. kattan düştü!

Yıldız futbolcunun oğlu 2. kattan düştü!

''Kimse bizden iyi futbol beklemesin!''

''Kimse bizden iyi futbol beklemesin!''

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marguez Guilherme: Takım ismi vermek istemiyorum

Guilherme'den transfer itirafı

BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan Mehmet Ekici için transfer açıklaması!

Resmi transfer açıklaması! Mehmet Ekici...

Adil Gevrek'ten transfer açıklaması! Guilherme...

Adil Gevrek'ten flaş transfer açıklaması!

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek Oğuzhan Özyakup, Alper Potuk ve Mehmet Ekici açıklaması

Yeni Malatyaspor F.Bahçeli yıldızları istiyor!

Yeni Malatyaspor’un golcüsü Umut Bulut forma rekabetine hazır

Umut Bulut forma rekabetine hazır

Ali Ravcı: Guilherme için gelen resmi bir teklif yok

Guilherme için teklif açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.