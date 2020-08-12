Yeni Malatyaspor Divan Kurulu’nda bir istifa daha

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu’nda Ahmet Çakır’ın ardından Divan Kurulu Üyesi Milletvekili Hakan Kahtalı da istifa etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Yeni Malatyaspor Divan kurulu üyeliğinden ayrıldı. Kahtalı, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Önümüzde yeni bir dönem var. Bu yeni dönemde zamanımın darlığını göz önüne alarak bu kararı verdim. Manevi anlamda takımımızın her zaman yanında olacağımızın bilinmesini isterim. İnşallah yeni sezonda tekrar ilk 5’e oynayan ve bu hedefini gerçekleştiren bir Yeni Malatyaspor izleriz" diye konuştu.

