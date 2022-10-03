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Yeni Malatyaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı

03.10.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında 9 Ekim Pazar günü sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Yeni Malatyaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı

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