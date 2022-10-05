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Yeni Malatyaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

05.10.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında 9 Ekim Pazar günü Erzurumspor FK'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Yeni Malatyaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

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