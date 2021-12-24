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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

24.12.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı siyahlı ekip, Nurettin Soykan Tesisleri'nde Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

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