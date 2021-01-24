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Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçından notlar

24.01.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor maçının başlangıç kadrosunda değişikliğe gidilmedi - Yeni Malatyaspor, son maçına göre kadrosunda 2 değişiklikle sahaya çıktı

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadro değişikliği yapmadı.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, 20. haftada Yukatel Denizlispor'u 6-1 yendikleri maçın ilk 11'ini bozmadan takımını Yeni Malatyaspor önünde sahaya sürdü.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor müsabakasına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile başladı.

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz ise yedek kulübesinde görev bekledi.

- Yeni Malatyaspor'da 2 değişiklik

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 20. haftasında 2-1 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Hamzaoğlu, Galatasaray karşısında takımını Abdulsamed Damlu, Issam Chebake, Wallace Fortuna dos Santos, Semih Kaya, Teenage Hadebe, Afriyie Acquah, Youssuf Ndayishimiye, Karim Hafez, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük ve Umut Bulut 11'i ile sahaya çıkardı.

Sarı-siyahlı takımda, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen Ertaç Özbir kadroda yer almadı. Bu futbolcunun yerine Galatasaray karşısında kaleci Abdülsamed Damlu şans buldu.

Hamzaoğlu, Atakaş Hatayspor maçı 11'inde yer verdiği Zeki Yavru'nun yerine ise Semih Kaya'ya savunmada görev verdi.

Sarı-siyahlı takımın yedek kulübesinde Eray İşcan, Fernando Zuqui, Jody Lukoki, Doğukan Emeksiz, Benjamin Tetteh, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Zeki Yavru, Bülent Cevahir ve Jetmir Topalli yer aldı.

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