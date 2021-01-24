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Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının ardından

24.01.2021 19:20 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Malatya gibi önemli bir deplasmandan 3 puanla dönmek hakikaten bizim için sevindirici, oyuncularımı da kutluyorum" - "39 puanı az olarak değerlendiriyorum. İlk yarının hayal kırıklıkları, kaybettiğimiz gereksiz puanlardır"

Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Malatya deplasmanından 3 puanla dönmenin sevindirici olduğunu söyledi.

Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, saha zemininin kötü olduğunu, böyle bir sahada oynamanın kolay olmadığını ifade etti.

Top kontrolünün iki veya üç hamlede ancak yapıldığı bir ortamda ısrarla oyuna hakim olmak için çabaladıklarını belirten Terim, "Bu bizim oyun kültürümüz. Bunu da geliştirmek en büyük dileğim. Her gün de gelişiyor, görüyorum. Buna rağmen Malatyaspor'a pek pozisyon vermedik, hatta hiç pozisyon vermedik desek belki yeridir. Bu, çok önemli bir şey." ifadelerini kullandı.

Terim, karşılaşmada son vuruşları, pasları iyi yapsalar daha önce öne geçebileceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Öne geçince çok değişik bir oyun oynanma ihtimali yüzde 100, rakip için de bizim için de. Bu arada fizik olarak da çok üstün, neredeyse bir kafa vurdurmayan, iyi mücadele eden bir Malatyaspor da var. Buradan Hamza hoca ve talebelerini tebrik ediyorum. Büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Bazen işte kupada yediğimiz golü onlar ligde yiyor. Böyle enteresan işler oluyor. Set oyununu iyi oynayan oyuncularımızı değiştirdik, 'Son 15 dakikada rakibin arkasına top atan oyuncularla devam edelim.' dedim. Bence doğru oldu. Çünkü her saniye oyunun gidişatına ve oyuncu performanslarına göre hamle yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Yaptığımız hamleler de doğru oldu. Devreyi kapatırken 3 puan çok önemliydi. Gerçi herhangi bir izin yok, devam edeceğiz ama Malatya gibi önemli bir deplasmandan 3 puanla dönmek hakikaten bizim için sevindirici, oyuncularımı da kutluyorum. Malatyaspor'a da başarılar diliyorum."

Fatih Terim, bir basın mensubunun "Lige ara verilmeyecek olsa da ilk yarı resmi olarak tamamlandı. Galatasaray 39 puana sahip, toplanan puanı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce ilk yarıda en büyük hayal kırıklıkları neler?" sorusuna, "39 puanı az olarak değerlendiriyorum. İlk yarının hayal kırıklıkları kaybettiğimiz gereksiz puanlardır." yanıtını verdi.

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