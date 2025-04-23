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Eşref Rüya'nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu mafya odaklı işlere bayılıyormuş!

Eşref Rüya'nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Oyuncu açıklamasında “Çocukluğumdan beri mafya odaklı işleri seyretmeye bayılıyorum” dedi.

Eşref Rüya'nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu mafya odaklı işlere bayılıyormuş!
Kubra Akalın

Eşref Rüya'nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu hayat verdiği güçlü kadın karakteriyle ilgi odağı oluyor. Aksiyonu bol işleri sevdiğinden bahseden başarılı oyuncu diziye dair duygularını anlattı.

Eşref Rüya’nın dikkat çeken isimlerinden olan Benderlioğlu, Irmak Bozok performansıyla çok konuşuluyor. Güzel oyuncu, “Senaryosunu okuduğumda kesinlikle bu iş olmalı dedim. Yönetmeninden yapımcısına kanalından senaristine kadar hayal bir kadro” diye konuştu.
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"IRMAK'IN DURUŞUNU SEVİYORUM"

Güçlü, dik başlı güçlü bir kadın portresi çizen Benderlioğlu, Irmak’ı şöyle anlatıyor: “Sınırları ve duvarları olan, akışa gitmekten ziyade akışı yönlendirmeye çalışan bir kadın. Sevdiği, kabul ettiği insanlar dışında kolay güvenen biri değil. Irmak'ın duruşunu seviyorum.”

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"THE GODFATHER SERİLERİNİ İZLEDİM"

Aksiyonu bol işleri sevdiğinden bahseden başarılı oyuncu, “Çocukluğumdan beri mafya odaklı işleri seyretmeye bayılıyorum. The Sopranos, The Godfather serileri vs… Oradaki adamların zekâsını çalıştırması, kadınların kalbini ve zekasını kullanmasını sosyolojik açıdan da çok merak ettiğim için keyifle izliyorum. Ben Eşref Rüya’ya hazırlanırken Kardeş Gibiydiler ve Casino'yu seyrettim. Oradaki Michelle Pfeiffer rolüne odaklandım” dedi. (Snob Magazin)

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Ceren Benderlioğlu
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