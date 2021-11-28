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Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının ardından

28.11.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un yardımcı antrenörü Gabriel Margarit: "İyi organizasyonlarımız vardı maç içerisinde ve bu puanı aldık. Öz güvenimiz için çok önemliydi bu puanı almak"

Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının ardından

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçla ilgili "İyi organizasyonlarımız vardı maç içerisinde ve bu puanı aldık, öz güvenimiz için çok önemliydi bu puanı almak." dedi.

Margarit, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bizim için çok önemli olan bir puan aldık bugün. 3 gün önce Marsilya'ya karşıya oynamış, bir takımdan puan aldık bugün." ifadesini kullandı.

Hafta boyunca 5-4-1 sistemine çok iyi hazırlandıklarını ve oyuncuların sistemi çok iyi anladıklarını belirten Margarit, "İyi organizasyonlarımız vardı maç içerisinde ve bu puanı aldık. Öz güvenimiz için çok önemliydi bu puanı almak." şeklinde konuştu.

Teknik direktörleri Marius Sumudica'nın son dakikalarda hakem tarafından kırmızı kart ile sahadan gönderilmesine değinen Margarit, şunları kaydetti:

"Sadece 20 santimetre çizgiyi ihlal ettiği için direkt kırmızı kart gördü hocamız, buna anlam veremiyoruz. Hakemler de hocaları anlamalı, bizim de maç içinde heyecanımız var, coşkumuz var. Hakeme karşı hiçbir saygısızlık yapılmadı, hiçbir protestomuz da olmadı. Buna rağmen sadece 20 santimetre çizgiyi geçtiği için direkt kırmızı kart verildi. Diğer maçlarda başka hocalar da geçiyor ama bunlar sarı kartla cezalandırılıyor. Bu direkt kırmızı kart hocamız için çok ağır oldu, çok ağır bir karar oldu. Ayrıca bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Taraftarlarımızı tebrik etmek istiyorum. Önümüzdeki maçlarda da daha çok puanlar alacağız."

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