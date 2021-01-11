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Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

11.01.2021 18:52 | Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, kulüp tesislerinde kampa girdi.

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray yarın saat 20.45'te Yeni Malatya Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

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