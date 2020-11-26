Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Öte yandan, teknik heyet, futbolcu ve personele uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tarama testlerinin tamamı negatif sonuçlandı.

Ayrıca dizinde ağrıları olan futbolcu Jody Lukoki'nin yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol dizinde bağ zedelenmesi ve ödem tespit edildi. Jody Lukoki, Gaziantep FK maçı kamp kadrosundan çıkarıldı.

