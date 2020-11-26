YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

MALATYA HABERLERİ  | 26.11.2020 16:39 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Öte yandan, teknik heyet, futbolcu ve personele uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tarama testlerinin tamamı negatif sonuçlandı.

Ayrıca dizinde ağrıları olan futbolcu Jody Lukoki'nin yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol dizinde bağ zedelenmesi ve ödem tespit edildi. Jody Lukoki, Gaziantep FK maçı kamp kadrosundan çıkarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
Hekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırımHekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırım

Malatya Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
12:19
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:36

Malatya Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Dönmez Eczanesi
Merkez
İstasyon Eczanesi
Merkez
Nurettin Tay Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.