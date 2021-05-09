YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

09.05.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Futbol: Süper LigFutbol: Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 10 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:13
Öğle
12:28
İkindi
16:18
Akşam
19:33
Yatsı
21:03

Malatya Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Pazartesi

Aslı Eczanesi
Merkez
Basri Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.