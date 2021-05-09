Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.



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