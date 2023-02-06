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Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Eyüp Türkaslan Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kaldı

06.02.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan, Kahramanmaraş merkezli depremde göçük altında kaldı. Yeni Malatyaspor'dan konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Basında yer alan haberler sonrası birçok kişi ünlü futbolcu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Eyüp Türkaslan'ın hayatı ve biyografisi...

Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Eyüp Türkaslan Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kaldı

Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan 6 Şubat 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor.Malatyaspor'dan konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Basında yer alan haberler sonrası birçok kişi ünlü futbolcu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Eyüp Türkaslan'ın hayatı ve biyografisi...

EYÜP TÜRKASLAN KİMDİR?

Eyüp Türkaslan 11 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi.

Yeni Malatyaspor'da kaleci pozisyonunda görev yapan Eyüp Türksalan 2013'te Polatlı Bugsaşspor kulübünde profesyonel kariyerine başlamıştır.

Osmanlıspor, yapan Eyüp Türksalan kulübünde de forma giymiştir.

YENİ MALATYASPOR KALECİSİ EYÜP TÜRKASLAN DEPEEMDE GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Yeni Malatyaspor oyuncusu Eyüp Türkaslan'ın, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada "Dualarımız seninle" ifadesi kullanıldı.

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