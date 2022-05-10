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Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

10.05.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 14 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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