Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde özel uçakla Konya'ya gidecek.



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