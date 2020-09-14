Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı

Bir sonraki sezonun ilk maçında İzmir'de Göztepe'ye konuk olan Yeni Malatyaspor, rakibini 3-1 yenerek lige güzel bir başlangıç yaptı. İkinci sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Malatya temsilcisi, ligi 47 puanla 5. sırada tamamladı UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Sırbistan'ın Partizan takımına elendi.

- Çelikel: "Üst sıraları zorlayacak bir takım olacağız"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, ligin ilk maçını kaybetseler de takımın uyumundan memnun olduklarını söyledi.

Özellikle savunmada eksiklerinin olduğunu dile getiren Çelikel, "En az 2 stoper transfer etmemiz gerekiyor. İnşallah onları da bu hafta netleştireceğiz. Fatih Karagümrük maçına önemli eksiklerle çıktık. Benjamin Tetteh ve Jody Lukoki yoktu. Karşılaşmada gol pozisyonları bulmamıza rağmen değerlendiremedik. Oyuna hükmeden bizdik. İlk golü talihsiz bir şekilde yedik, ikinci yarı farklı oynadık ama olmadı." diye konuştu.

Çelikel, ligin uzun bir maraton olduğunu anlatarak, "Yeni Malatyaspor, takviyeler yapıldıktan sonra çok iyi duruma gelecek. Üst sıraları zorlayacak bir takım olacağız, buna inanıyorum. Kaliteli bir takıma sahibiz. İlerleyen haftalarda daha iyi duruma geleceğiz. En az 2-3 transfer yapıp, kadromuzu daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki ilk 3 sezonlarına galibiyetle başladıklarını hatırlatan Çelikel, "Sezonun ilk maçları her zaman zor geçer. Bugüne kadar Süper Lig'de oynadığımız ilk maçları hep kazanmıştık ama bu sefer olmadı. Bu da bizim nazarlığımız olsun. Karşılaşmada kadromuzun kaliteli olduğunu gördük. Paslaşmalarımız çok iyiydi. Sadece sonuca gidemedik. Önümüzdeki günlerde daha iyi bir takım olacağız. Malatya'yı hak ettiği yere taşıyacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

