YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: "Yüzde 30 küçüleceğiz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: "Yüzde 30 küçüleceğiz"

24.01.2021 19:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: "Yüzde 30 küçüleceğiz"

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Biz Yeni Malatyaspor olarak en az yüzde 30 küçüleceğiz." dedi.

Gevrek, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında sahalarında oynadıkları ve 1-0 yenildikleri Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Takım olarak iyi bir futbol oynadıklarını belirten Gevrek, "Son dakikalarda gol yedik ama sahada iyi bir mücadele vardı. Takım olarak iyi futbol oynadık. Bugün kazansaydık iyi olacaktı ama maalesef olmadı. Genel olarak baktığımız zaman 27 puan iyi ama bizim hedefimiz 30 puandı." diye konuştu.

Gevrek, bir basın mensubunun kulübün yaşadığı maddi sıkıntılarla ilgili sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Futbolun içinde bu tarz sıkıntılar olabilir. Çok karakterli futbolcularımız var. Türkiye'de bu anlamda ciddi sıkıntı var. Anadolu takımlarının gelirinin yüzde 90'ı yayıncı kuruluşlardan. Ama biliyorsunuz bu sene çok ciddi bir indirim oldu. Bugün yapılan kontratta indirimle 30 milyon fark ediyor. Şimdi baktığımız zaman ekonomik anlamda sıkıntımız var ama aşılmayacak gibi değil. Futbolcu kardeşlerimiz ufak bir protesto yaptı, bu bir haktır. Bizim onlarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok."

Gevrek, 7 yıldır başkan olduğunu ve kulüp için elinden geleni yaptığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şehrin ileri gelenlerinin bu takıma sahip çıkması lazım. Hepimiz sahip çıkmalıyız. Yedi yıldır yönetim olarak bu yükü taşıdık ama bu saatten sonra iş insanlarımızın da sahip çıkması lazım. İyi bir takımımız var. Burada çok kıymetli iş insanları var, bugüne kadar kimsenin kapısına gitmedik. Bu şehrin marka değeri bu takımdır. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz. Mali anlamda gerçekten çok ciddi sıkıntılarımız var. Türk futbolu bu şekilde devam ederse çok ciddi yara alacak. Geçici çözümler var ama böyle olmaz. Biz Yeni Malatyaspor olarak küçüleceğiz. En az yüzde 30. Çünkü yüzde 30 kaybımız var. İnşallah bu seneyi aşarsak biz de ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdiGelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdi
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Gaziantep Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:09
Sabah
07:32
Öğle
12:48
İkindi
15:30
Akşam
17:53
Yatsı
19:11

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Bahri Eczanesi
Sehitkamil
İbrahimli Eczanesi
Sehitkamil
Kumru Eczanesi
Sehitkamil
Ü.Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
Yaşamalı Eczanesi
Sehitkamil
Derman Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Gaziantep'te 506 litre kaçak içki ele geçirildi

Gaziantep'te 506 litre kaçak içki ele geçirildi

Yöresel tatlar msm kalitesiyle online satışta

Yöresel tatlar msm kalitesiyle online satışta

Şehitkamil’den dar gelirli ailelere giyim yardımı

Şehitkamil’den dar gelirli ailelere giyim yardımı

Gastronomi kenti Gaziantep'in eşsiz lezzetleri internetten satışta

Gastronomi kenti Gaziantep'in eşsiz lezzetleri internetten satışta

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.