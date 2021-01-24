Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: "Yüzde 30 küçüleceğiz"

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Biz Yeni Malatyaspor olarak en az yüzde 30 küçüleceğiz." dedi.

Gevrek, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında sahalarında oynadıkları ve 1-0 yenildikleri Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Takım olarak iyi bir futbol oynadıklarını belirten Gevrek, "Son dakikalarda gol yedik ama sahada iyi bir mücadele vardı. Takım olarak iyi futbol oynadık. Bugün kazansaydık iyi olacaktı ama maalesef olmadı. Genel olarak baktığımız zaman 27 puan iyi ama bizim hedefimiz 30 puandı." diye konuştu.

Gevrek, bir basın mensubunun kulübün yaşadığı maddi sıkıntılarla ilgili sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Futbolun içinde bu tarz sıkıntılar olabilir. Çok karakterli futbolcularımız var. Türkiye'de bu anlamda ciddi sıkıntı var. Anadolu takımlarının gelirinin yüzde 90'ı yayıncı kuruluşlardan. Ama biliyorsunuz bu sene çok ciddi bir indirim oldu. Bugün yapılan kontratta indirimle 30 milyon fark ediyor. Şimdi baktığımız zaman ekonomik anlamda sıkıntımız var ama aşılmayacak gibi değil. Futbolcu kardeşlerimiz ufak bir protesto yaptı, bu bir haktır. Bizim onlarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok."