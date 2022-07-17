Yeni Malatyaspor Kulübünde yeni yönetim görev dağılımı yaptı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da yeni yönetim kurulu, görev dağılımı yaptı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hacı Ahmet Yaman başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

İkinci başkan: Erdal Gündüz.

Asbaşkan ve mali işler sorumlusu: Faruk Günbay.

Tesis, stat ve taraftar sorumlusu: Celal Özkılıç.

Genel sekreter: Ersin İnak.

Kulüplerle ilişkiler: Köksal Abbasoğulları.

Asbaşkan: Muhammet Serhat Şahingil.

Asbaşkan: Ümit Erdoğan.

Asbaşkan: Hüsamettin Özaydınlı.

Basın sözcüsü: Ramazan Yeşilova.

Proje ve yatırımlar sorumlusu: Mehmet Sinan Altıntop.

TFF ilişkiler sorumlusu: Yusuf Karabulut.

Futbol şube sorumlusu: Zeynel Abidin Karademir.

Altyapı sorumlusu: Fırat Vuran.

Reklam ve pazarlama sorumlusu: Nusret Çaylak.



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