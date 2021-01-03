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Yeni Malatyaspor Kulübünden Ndayishimiye'nin sağlık durumu hakkında açıklama:

MALATYA HABERLERİ  | 03.01.2021 10:23 | Son Güncelleme

"Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerde önemli bir bulguya rastlanmamıştır”

Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmanın ardından sahada rahatsızlık geçiren futbolcu Youssouf Ndayishimiye'nin yapılan tetkiklerinde, önemli bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Ankaragücü maçının bitimiyle birlikte baş dönmesi şikayetiyle yerden kalkamayan futbolcumuz Youssouf Ndayishimiye'nin kulüp doktorumuz tarafından yapılan ilk kontrolünde Meniere (iç kulakta aşırı basınç) veya Vertigo (baş dönmesi) ihtimalleri üzerinde durulmuş, sahada EPLEY manevrası uygulanarak şikayeti azalmış ve tedbir amaçlı olarak götürüldüğü hastanede yapılan muayene ve tetkiklerde başkaca önemli bir bulguya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Ndayishimiye, MKE Ankaragücü karşılaşmanın sona ermesiyle beraber yedek kulübesine başının döndüğünü işaret etmiş daha sonra kendini yere bırakmıştı. İki kulübün sağlıkçılarının ilk müdahaleyi yaptığı 22 yaşındaki futbolcu, sedyeyle soyunma odasına götürülmüştü.

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