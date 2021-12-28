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Yeni Malatyaspor kupa mesaisini sürdürdü

28.12.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor kupa mesaisini sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı siyahlı ekip, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Malatya ekibi, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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