Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 30 yaşındaki futbolcu Rayane Aabid ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rayane Aabid ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkılarından dolayı teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



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