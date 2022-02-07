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Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid ile yollarını ayırdı

07.02.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 30 yaşındaki futbolcu Rayane Aabid ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rayane Aabid ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkılarından dolayı teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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