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Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

21.09.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

İdmanda futbolcular, kuvvet çalıştı.

Sarı-siyahlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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