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Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

27.07.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. İdmanda futbolcular, salonda kuvvet çalıştı.

Akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak olan sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını Malatya'da sürdürecek.

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Yeni Malatyaspor Malatya futbol spor toto 1.lig

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