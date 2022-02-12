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Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

12.02.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım Sivasspor tesislerinde, futbol sorumlusu Adem Büyük yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketlerinin ardından belirlenen program dahilinde çalışma yapan Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

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