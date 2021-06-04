Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Bülent Cevahir'e teşekkür etti

Helenex Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Bülent Cevahir'e teşekkür etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bülent Cevahir ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Bülent Cevahir'e teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



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