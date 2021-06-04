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Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Bülent Cevahir'e teşekkür etti

04.06.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Bülent Cevahir'e teşekkür etti

Helenex Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Bülent Cevahir'e teşekkür etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bülent Cevahir ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Bülent Cevahir'e teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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