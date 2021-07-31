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Yeni Malatyaspor, stoper Mete Sevinç'i transfer etti

31.07.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, stoper Mete Sevinç'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç'i kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Turgutluspor forması giyen 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

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