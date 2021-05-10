Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 41. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'ndaki saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı 38 maçta 44 puan toplayarak 13. sırada yer alan sarı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor müsabakasını da kazanıp yerini garantilemek istiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor 2-1 kazanmıştı.

Yeni Malatyaspor'da savunma oyuncusu Issam Chebake'in sakatlığının sürdüğü öğrenildi.



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