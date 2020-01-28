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Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

MALATYA HABERLERİ  | 28.01.2020 13:05 | Son Güncelleme

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, Trabzonspor maçının ertelenmesiyle ilgili bir spor kanalında yapılan programa ve program konuğuna tepki göstererek, “Malatyaspor başkanına hakaret etmek hiç kimsenin haddine değil" dedi.Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ertelenmesi üzerine başlayan tartışmanın fitilini ateşleyen bir spor programı ve programcısı Malatyalı futbolseverlerden tepki gördü.

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, Trabzonspor maçının ertelenmesiyle ilgili bir spor kanalında yapılan programa ve program konuğuna tepki göstererek, “Malatyaspor başkanına hakaret etmek hiç kimsenin haddine değil" dedi.
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ertelenmesi üzerine başlayan tartışmanın fitilini ateşleyen bir spor programı ve programcısı Malatyalı futbolseverlerden tepki gördü. Programda Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile ilgili ağır sözlerin kullanılmasına tepki gösteren Malatyaspor Taraftarlar Derneği yazılı bir açıklamayla kınama yaptı. Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ismiyle yapılan yazılı açıklamada, “Trabzonspor maçının ertelenmesi üzerinden başlatılan ve artık Trabzonspor ile Malatyaspor camialarını karşı karşıya getirme raddesine getirilen tartışmaya alet olmak gibi bir düşüncemiz kesinlikle olamaz. Ancak bu konu üzerinden farklı hesaplar yapan bir televizyon kanalı, bağlı bulunduğu patronuna yalakalık yapmak için hem kulübümüzü hem de Malatyaspor başkanını ağır sözlerle kamuoyunun önüne atmıştır. Malatyaspor başkanına hakaret etmek hiç kimsenin haddine değil. O koltukta ismi hiç önemli değil, kim oturursa otursun Malatya’yı Malatyaspor’u temsil ediyorsa, o makama yapılan saygısızlığı kabul edemeyiz. Malum spor programı ve malum yorumcuyla ilgili hukuki girişimler başlatacağız. Kimse Malatyaspor’a ya da başkanına hakaret edemez. Deprem felaketinin yaşandığı ve insanlarımızın derinden etkilendiği bir süreçte bir de bu tür konularla gündeme gelmek canımızı fazlasıyla acıtmıştır. Malum programın kimler tarafından etki altında bırakıldığını, yorumcusunun nasıl bir karakter yapısına sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu anlamda konunun takipçisi olacağız ve büyük camiamızın kamuoyu önünde linç edilmesine hiç zaman izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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